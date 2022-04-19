Олег Тиньков опубликовал очень эмоциональный пост о «безумной» спецоперации в Украине
Банкир Олег Тиньков, который попал в британский санкционный список, опубликовал в своих социальных сетях эмоциональный пост о спецоперации российской армии в Украине
Банкир Олег Тиньков, который попал в британский санкционный список, опубликовал в своих социальных сетях эмоциональный пост о спецоперации российской армии в Украине.
Бизнесмен написал, что в этой безумной [запрещенное слово] гибнут невинные люди и солдаты, а «генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них говно-армия».
«А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно и погрязло в непотизме, холуйстве и чинопочитании? Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества», - именно так охарактеризовал ситуацию в стране Олег Тиньков.
Банкир также опроверг заявления пропагандистов о том, что большинство россиян якобы поддерживают спецоперацию в Украине. По словам г-на Тинкова, «есть дебилы, рисующие Z», но таких «в любой стране 10%». При этом остальные 90% россиян против спецоперации.