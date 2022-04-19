Россиян предупредили о росте числа хищений денежных средств через Систему быстрых платежей
Злоумышленники стали активно похищать денежные средства граждан через Систему быстрых платежей (СБП). По традиции банковские мошенники используют социальную инженерию
Злоумышленники стали активно похищать денежные средства граждан через Систему быстрых платежей (СБП). По традиции банковские мошенники используют социальную инженерию.
Так, в интернете появляется все больше фейковых сайтов интернет-магазинов с QR-кодами СБП, которые ведут на счета злоумышленников. Эксперты бьют тревогу и говорят, что такой вид мошенничества может оказаться серьезной проблемой, поскольку за последние полгода количество операций через СБП выросло в 6,5 раз.
В одном из банков сообщили, что рост числа мошенничеств через СБП был зафиксирован в марте. Проблема возникла из-за отсутствия проверок торгово-сервисных предприятий (ТСП), которые подключают к СБП, а также из-за роста популярности рассылок писем по электронной почте физлицам со ссылками на мошеннические сайты.