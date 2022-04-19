Российскому автопрому из-за санкций разрешат выпускать автомобили низкого экологического класса
Российские власти в условиях беспрецедентных санкций разрешат отечественному автопрому производить автомобили всех экологических классов, включая самый низкий «Евро-0»
Российские власти в условиях беспрецедентных санкций разрешат отечественному автопрому производить автомобили всех экологических классов, включая самый низкий «Евро-0».
Новые правила коснутся только крупных отечественных автомобильных концернов, а также производителей полуприцепов, электробусов и компаний, находящихся под западными санкциями. Кроме того, упрощенные требования относятся только к транспортным средствам, которые сошли с конвейера в период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года, сообщает «КоммерсантЪ».
Проблема с выпуском автомобилей высокого экологического класса возникла из-за проблем с немецкой компанией Bosch, которая в рамка исполнения санкций приостановила поставки в Россию систем управления, регулирующих мощность и уровень вредных выбросов в атмосферу.
Между тем, в регламенте Таможенного союза говорится о выпуске только машин класса «Евро-5». Это означает, что без внесения изменений регламента российские производители не смогут продавать свои автомобили только в РФ.
Напомним, что России отказалась от экологического класса «Евро-0» еще в 2002 году, однако из-за масштабных экономических санкций правительство решило пожертвовать вопросами экологии и разрешить выпуск авто с высоким уровнем содержания вредных веществ в выхлопе мотора.