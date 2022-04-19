Власти Москвы заявили о снижении уровня безработицы. На одного человека приходится девять вакансий
В Москве уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 18 апреля снизился относительно значения, зарегистрированного в начале 2022 года, и составил менее 0,5%. Об этом сообщила вице-мэр по социальным вопросам Анастасия Ракова
В Москве уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 18 апреля снизился относительно значения, зарегистрированного в начале 2022 года, и составил менее 0,5%. Об этом сообщила вице-мэр по социальным вопросам Анастасия Ракова.
Чиновница заявила, что на одного безработного в Москве якобы приходится более девяти предложений о работе.
«В банке центра занятости зарегистрировано около 325 тысяч вакансий. На одного безработного приходится более девяти предложений о трудоустройстве», - отметила Анастасия Ракова.
Ранее власти Москвы пообещали оказать помощь гражданам, которые остались без работы из-за ухода иностранных компаний с российского рынка в связи с санкциями. Мэр Сергей Собянин среди прочего предлагал отправить людей на общественные работы в парки.