19 апреля 2022, 13:16
В России в 2021 году за государственную измену и шпионаж осудили 17 человек
Российские суды в 2021 году вынесли приговоры по 17 уголовным делам, связанным с государственной изменой и шпионажем. Фигуранты этих дел были приговорены к реальным срокам
Фото: alrf.ru
Российские суды в 2021 году вынесли приговоры по 17 уголовным делам, связанным с государственной изменой и шпионажем. Фигуранты этих дел были приговорены к реальным срокам.
Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ, 14 человек были приговорены к тюремному заключению за государственную измену, а три человека - за осуществление шпионской деятельности.
Условное наказание никому из них назначено не было, оправдательных приговоров по делам о госизмене также не выносилось, сообщает «Интерфакс».
Для сравнения, в 2020 году за госизмену и шпионаж в России были осуждены семь человек.