19 апреля 2022, 12:56
Центробанк зарегистрировал новую платежную систему Hello
Центробанк на фоне ухода из России Visa и Mastercard зарегистрировал новую платежную систему Hello. Оператором услуг новой системы выступает Транскапиталбанк.
Фото: rules.hellopay.online
Центробанк на фоне ухода из России Visa и Mastercard зарегистрировал новую платежную систему Hello. Оператором услуг новой системы выступает Транскапиталбанк.
Сервис Hello представляет собой «совокупность платежных сервисов и организаций для переводов денег», сообщает РИА Новости.
Предполагается, что на сайте Hello можно будет осуществлять переводы внутри России, трансграничные и транзитные переводы, принимать оплату в пользу юридических лиц за товары, работы, услуги, а также переводы с использованием реквизитов банковской карты.
Переводы будут осуществляться в рублях, долларах, евро и юанях, а комиссия составит от 0 до 6% от суммы перевод.