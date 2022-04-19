19 апреля 2022, 11:57
Россияне признали Москву и Сочи лучшими городами для жизни с детьми
Преимуществами Москвы респонденты с детьми назвали развитую инфраструктуру, образовательные и карьерные возможности. Сочи занял высокую позицию в рейтинге благодаря благоприятной экологической ситуации, наличию моря, развитой медицине
Фото: yamoscow.ru
Россияне назвали Москву и Сочи лучшими городами для жизни с детьми. За столицу проголосовал 41% граждан, а за Сочи – 36%, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на исследование портала «Работа.ру».
Преимуществами Москвы респонденты с детьми назвали развитую инфраструктуру, образовательные и карьерные возможности.
Сочи занял высокую позицию в рейтинге благодаря благоприятной экологической ситуации, наличию моря, развитой медицине и «низкому уровню стресса».
Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, который набрал 34% голосов. Россияне также высоко оценили инфраструктуру северной столицы, образовательные и карьерные возможности.
За Краснодар проголосовали 33% респондентов, а за Калининград -25%.