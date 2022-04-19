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19 апреля 2022, 11:55

Связанной с Сулейманом Керимовым яхте Amadea запретили покидать воды Фиджи

Генеральный прокурор Фиджи Кристофер Прайд обратился в суд с просьбой запретить суперяхте Amadea, которую связывают с российским сенатором и миллиардером Сулейманом Керимовым, покидать местные воды

Связанной с Сулейманом Керимовым яхте Amadea запретили покидать воды Фиджи
Фото: charterworld.com

Генеральный прокурор Фиджи Кристофер Прайд обратился в суд с просьбой запретить суперяхте Amadea, которую связывают с российским сенатором и миллиардером Сулейманом Керимовым, покидать местные воды. Власти страны в настоящее время ждут регистрации ордера США о конфискации судна в рамках исполнения антироссийских санкций.

Верховный суд Фиджи пока не назначил дату заседания, на котором будет рассмотрен ордер США, но до тех пор, яхта Amadea не сможет покинуть воды страны, сообщает РБК.

Ранее телеграм-каналы сообщили, что суперъяхта Amadea вышла из Мексики, а 13 апреля пришвартовалась в порту города Лаутока. Власти Фиджи задержали судно за вхождение в исключительную экономическую зону страны без разрешительных документов. Экипаж остается на борту, так как власти не разрешили им сходить на берег до окончания расследования.

В компании Baobab Marine, которая представляет интересы Amadea на Фиджи, заявили, что Сулейман Керимов не имеет никакого отношения к арестованной яхте.

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