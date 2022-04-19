Российским банкам разрешили возобновить продажу наличной валюты, но ее практически нигде нет
В Москве и Петербурге купить евро и доллары можно было только в нескольких отделениях банков и то в ограниченном количестве
Российские банки, которые по решению ЦБ РФ с 18 апреля возобновили продажу наличной валюты, столкнулись с ее нехваткой. В Москве и Петербурге купить евро и доллары можно было только в нескольких отделениях банков и то в ограниченном количестве.
По данным «Коммерсанта», наличную валюту по данным на 18 апреля нельзя было купить в Сбербанке, ВТБ, «ФК Открытие», Росбанке, Альфа-банке, РСХБ, Совкомбанке, «Зените» и Юникредит-банке. В одних банках говорили, что валюта появится после 20 апреля, в других — что на следующей неделе.
По другим данным, в некоторых отделениях Сбербанка все же можно было купить немного валюты, а в «Альфа-банке» сообщили, что купить евро и доллары можно только онлайн.
В отделениях небольших банков и отдельных обменных пунктах к продаже была доступна валюта в объеме до 1000 долларов, но только курс был на 25% выше биржевого. Так, доллар продавался по 100 рублей (биржевой курс был 78,7 рубля), а евро - по 110 рублей (биржевой курс – 82 рубля).