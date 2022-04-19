19 апреля 2022, 09:48
Среди погибших в Буче оказался троюродный брат Алексея Навального. Его могли убить из-за фамилии
Ранее немецкое издание Bild сообщило, что Илью Навального нашли 12 марта с простреленной головой, а рядом с телом лежал его паспорт. Соседи предположили, что его могли убить российские военные из-за известной в РФ фамилии
Фото: d3rebrwga7u6ai.cloudfront.net
Среди убитых мирных жителей Бучи Киевской области оказался человек по имени Илья Навальный.
Ранее немецкое издание Bild сообщило, что Илью Навального нашли 12 марта с простреленной головой, а рядом с телом лежал его паспорт. Соседи предположили, что его могли убить российские военные из-за известной в РФ фамилии.
В свою очередь «Би-Би-Си» сообщает, что погибший был не просто однофамильцем российского оппозиционера Алексея Навального, а его родственником. Староста села Новое Залесье Павел Навальный и родственник убитого подтвердил, что Илья – троюродный брат Алексея, у них общий прадед.