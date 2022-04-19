В доме погибшего вице-президента «Газпромбанка» нашли 13 единиц гражданского оружия
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили по месту жительства бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева, который накануне застрелили членов своей семьи и покончил с собой, 13 единиц гражданского оружия
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили по месту жительства бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева, который накануне застрелили членов своей семьи и покончил с собой, 13 единиц гражданского оружия.
В Росгвардии сообщили агентству ТАСС, что в доме топ-менеджера обнаружили нарезное и гладкоствольное оружие, а также оружие ограниченного поражения. Среди изъятого был наградной пистолет Стечкина.
Напомним, что 18 апреля Владислава Аваева, его жену и дочь нашли мертвыми со следами огнестрельных ранений в их доме на западе Москвы. Тела нашла родственница семьи, которая не смогла до них дозвониться.
Согласно основной версии, топ-менеджер «Газпромбанка» застрелил жену и 13-летнюю дочь, а затем покончил с собой. Поводом для убийства мог стать конфликт Аваева с супругой.