Глава Калининградской области заявил о невозможности блокады региона в рамках санкций
Чиновник заявил, что блокада Калининградской области просто невозможна, так как самолеты летают по нейтральным маршрутам, а водный транспорт связывает регион с остальной частью России
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов опроверг слухи о возможной блокаде региона, которую в рамках санкций могут организовать страны Евросоюз.
Чиновник заявил, что блокада Калининградской области просто невозможна, так как самолеты летают по нейтральным маршрутам, а водный транспорт связывает регион с остальной частью России.
По словам г-на Алиханова, закрытие железнодорожного транзита через Калининград европейским соседям невыгодно, так как закрытие это перекроет для них возможности для транзита грузов в Европу из Юго-Восточной Азии и из Китая.
«Европа от этого транзита выигрывает, она экономит на перевозке достаточно большое количество времени, ну и по деньгам это иногда дешевле, чем водный транспорт», - добавил губернатор, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, что ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис допустил закрытие границ с Россией и Белоруссией из-за спецоперации в Украине, что лишит жителей Калининградской области возможности покинуть регион через южные рубежи.
В пятом пакете антироссийских санкций, который вступил в силу 8 апреля, транзит между Калининградской областью и остальной частью России был исключен из-под ограничения автомобильного транзита.