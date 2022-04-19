19 апреля 2022, 02:40
Google опровергла информацию о рассекречивании на своих картах стратегических объектов России
Накануне соцсети и СМИ сообщили, что у пользователей сервиса Google Maps якобы появилась возможность найти и рассмотреть военные и стратегические объекты России с разрешением около 0,5 метра на пиксель. Ранее такие данные были засекречены
Фото: kurs-pc-dvd.ru
Компания Google опровергла информацию о рассекречивании стратегических российских объектов на своих спутниковых картах.
Представитель американской компании заявил, что никаких изменений в размытие спутниковых снимков российской территории не вносилось, сообщает ТАСС.
Накануне соцсети и СМИ сообщили, что у пользователей сервиса Google Maps якобы появилась возможность найти и рассмотреть военные и стратегические объекты России с разрешением около 0,5 метра на пиксель. Ранее такие данные были засекречены.