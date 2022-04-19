Падчерица Антона Силуанова построила карьеру в госкомпаниях, которые курирует ее отчим
Журналисты издания «Метла» опубликовали расследование о дочери главы Министерства финансов РФ Антона Силуанова, которая благодаря высокопоставленному родственнику построила карьеру в госкомпаниях
Журналисты издания «Метла» опубликовали расследование о дочери главы Министерства финансов РФ Антона Силуанова, которая благодаря высокопоставленному родственнику построила карьеру в госкомпаниях.
Речь идет о дочери бывшей жены Антона Силуанова Елены Висковой. Факт брака с министром подтверждается тем, что женщина ранее владела квартирой по адресу город Реутов, улица Новая, дом 6а. Квартира точно такой же площади (44,6 кв.м.) фигурировала в официальной декларации правительственного чиновника за 2014 год. В 2016 году, на следующий год после развода, Вискова по соглашению о разделе имущества получила дом в деревне Новосумино Наро-Фоминского района, который фигурировал в декларации министра.
Дочь Елены Висковой Дарья Белоусова приходится главе Минфина падчерицей, но не помешало ей построить карьеру на связях отчима.
Сейчас 35-летняя Белоусова (в девичестве Вискова) работает в государственном банке ВТБ. В эту организацию она трудоустроилась в 2011 году, когда г-н Силуанов только был назначен министром финансов. Затем он возглавил наблюдательный совет ВТБ. «Метла» сообщает, что зарплата падчерицы чиновника в госбанке составляет 1,3 млн рублей в месяц.
Также Дарья работала в АО «Эксар», которое входит в «Российский экспортный центр». Антон Силуанов является членом совета директоров этой компании от правительства.
Родственница министра пробовала ветси бизнес, а в 2015-2016 годах она в качестве индивидуального предпринимателя получила от Минкультуры 3,6 млн рублей на проведение мастер-классов для детей «Балетомагия». В 2016 году она вошла в число совладельцев компании ООО «Нинофарм», которая получила подряды от подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы организаций на 50 млн рублей.
Дарья Белоусова владеет 118-метровой квартирой в московском ЖК «Мичуринский», стоимость которой оценивается в 45 млн рублей. Елене Висковой принадлежит квартира в ЖК «Ближняя дача» площадью 180 кв.м и стоимостью 190 млн рублей. Экс-супруга министра также официально трудоустроена в государственную компанию – «Дом.РФ».
В прошлом году The Insider (издание признано инагентом) опубликовало расследование о новой жене Антона Силуанова Ольге Хромченко, которая получила доли в компаниях, участвующих в крупных государственных проектах.