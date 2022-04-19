Глава МИД Черногории выступил за прекращение дипломатических отношений с Россией
Глава Министерства иностранных дел Черногории Джордж Радулович выступил за прекращение дипломатических отношений с Россией. Заявление чиновника было опубликовано в официальном Twitter ведомства, но через несколько часов удалено
Глава Министерства иностранных дел Черногории Джордж Радулович выступил за прекращение дипломатических отношений с Россией. Заявление чиновника было опубликовано в официальном Twitter ведомства, но через несколько часов удалено.
В удаленном твите говорилось, что Джордж Радулович в ходе совещания, на котором обсуждались антироссийские санкции, заявил о необходимости государственным институтам Черногории выполнять рестриктивные меры. Одной из таких мер должен стать полный или частичный разрыв экономических и дипломатических отношений с Россией.
Кроме того, глава МИД предложил рассмотреть вопрос о введении ограничения на въезд россиян в Черногорию.
Спустя несколько часов сообщение было удалено из аккаунта министерства в Twitter. В пресс-службе ведомства пояснили, что речь шла только о «видах рестриктивных мер», сообщает ТАСС.
Напомним, что в начале апреля Черногория присоединилась к санкциям Евросоюза против России из-за проведения спецоперации в Украине.