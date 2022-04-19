19 апреля 2022, 01:13
Миллиардер Олег Дерипаска решил переправить в Россию свою третью яхту
Третья яхта Олега Дерипаски вошла в Черное море и направилась в сторону России. Речь идет о судне Clio стоимостью 58 млн долларов, которое ранее находилось в заливе Гечек
Фото: reuters.com
Третья яхта Олега Дерипаски вошла в Черное море и направилась в сторону России. Речь идет о судне Clio стоимостью 58 млн долларов, которое ранее находилось в заливе Гечек (Турция).
Согласно данным сервиса Marrine Traffic, в Гечеке яхта олигарха пришвартовалась после полумесячного перехода от Мальдивских островов. В минувший понедельник судно прошло пролив Босфор, вошло в воды Черного моря и направилось в сторону России, сообщает телеграм-канал «Агентство.Новости».
Ранее сообщалось, что две другие яхты Олега Дерипаски Sputnik и Elden уже находятся в Адлере и Новороссийске соответственно.
При этом Sputnik доплыл до России только 16 апреля.