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19 апреля 2022, 01:13

Миллиардер Олег Дерипаска решил переправить в Россию свою третью яхту

Третья яхта Олега Дерипаски вошла в Черное море и направилась в сторону России. Речь идет о судне Clio стоимостью 58 млн долларов, которое ранее находилось в заливе Гечек

Миллиардер Олег Дерипаска решил переправить в Россию свою третью яхту
Фото: reuters.com

Третья яхта Олега Дерипаски вошла в Черное море и направилась в сторону России. Речь идет о судне Clio стоимостью 58 млн долларов, которое ранее находилось в заливе Гечек (Турция).

Согласно данным сервиса Marrine Traffic, в Гечеке яхта олигарха пришвартовалась после полумесячного перехода от Мальдивских островов. В минувший понедельник судно прошло пролив Босфор, вошло в воды Черного моря и направилось в сторону России, сообщает телеграм-канал «Агентство.Новости».

Ранее сообщалось, что две другие яхты Олега Дерипаски Sputnik и Elden уже находятся в Адлере и Новороссийске соответственно.

При этом Sputnik доплыл до России только 16 апреля.

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