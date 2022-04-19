Банк «Тинькофф» заблокировал счет журналиста Би-Би-Си, признанного инагентом
«Реально так и сказали: объяснять не будет, решение пересмотру не подлежит. Но деньги можете вывести в другой банк; и на том «спасибо». Иноагентов больше не обслуживают?», - написал журналист в Twitter
Сотрудники банка «Тинькофф» без объяснений заблокировали счет журналиста «Би-Би-Си» Андрея Захарова, которого Минюст включил в список иностранных агентов.
«Реально так и сказали: объяснять не будет, решение пересмотру не подлежит. Но деньги можете вывести в другой банк; и на том «спасибо». Иноагентов больше не обслуживают?», - написал журналист в Twitter.
Поддержка «Тинькофф» написала, что «по результатам комплексной проверки» Захарову было ограничено банковское обслуживание. « Решение пересмотру не подлежит», а причины ограничения банковского обслуживания «не разглашаются», добавили в банке.
Андрей Захаров был признан инагентом осенью 2021 года, а в конце года он уехал из России из-за слежки.
Журналист Захаров является автором расследования про третью дочь Владимира Путина от Светланы Кривоногих.