Власти Германии возбудили 140 дел по факту одобрения спецоперации в Украине
В Германии полиция и прокуратура возбудили дела по факту публичного одобрения спецоперации российской армии в Украине. Большинство дел было возбуждено из-за использования латинской буквы Z
В Германии полиция и прокуратура возбудили более 140 дел по факту публичного одобрения спецоперации российской армии в Украине. Большинство дел было возбуждено из-за использования латинской буквы Z, которая стала символом поддержки Вооруженных сил РФ.
Изображение буквы Z в общественных местах подпадает под статью 140 Уголовного кодекса Германии, которая предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет.
Так, в федеральной земле Саксония-Анхальт заведено 19 дел по факту одобрения спецоперации в Украине, в Гамбурге – 17 дел, в Северном Рейне-Вестфалии - 37 дел, сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом) со ссылкой на немецкие СМИ.
Отметим, что в городах Германии периодически проходят акции в поддержку России, а их участники используют символы Z и V.