18 апреля 2022, 18:59
Губернатор Севастополя сообщил о гибели в Украине командира десантного корабля «Цезарь Куников»
Командир большого десантного корабля «Цезарь Куников» Черноморского флота РФ Александр Чирва погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев
Фото: nts-tv.com
Командир большого десантного корабля «Цезарь Куников» Черноморского флота РФ Александр Чирва погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По словам чиновника, капитан третьего ранга скончался в результате ранений, полученных во время боя с украинской армией. Михаил Развожаев добавил, что «храбрость и профессионализм» командира спали жизнь членам экипажа корабля.
Церемония прощания с Александром Чирва состоялась в понедельник, 18 апреля.
Погибший капитан Чирва родился в Севастополе и окончил филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морской академии» Военно-морского института радиоэлектроники имени Попова. В 2015-2016 годах он принимал участие в антитеррористической спецоперации в Сирии.