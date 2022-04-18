Владимир Путин пообещал индексировать пенсии, соцвыплаты и зарплаты бюджетникам
Президент Владимир Путин пообещал индексировать пенсии, зарплаты бюджетников и социальные выплаты на фоне роста инфляции, вызванного антироссийскими санкциями
Президент Владимир Путин пообещал индексировать пенсии, зарплаты бюджетников и социальные выплаты на фоне роста инфляции, вызванного антироссийскими санкциями.
Глава государства сообщил, что правительство подготовит параметры повышения всех социальных выплат, а также пенсий и зарплат бюджетников, в связи с «инфляционным давлением». Так, инфляция составила 9,4% за последние 1,5 месяца, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%.
Владимир Путин также обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой обратить особое внимание на ускорение инфляции.
«Люди чувствуют это на своем семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены, и нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной», - заявил президент, слова которого приводит ТАСС.