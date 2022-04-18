В Москве обнаружили мертвыми вице-президента «Газпромбанка», его жену и дочь
В Москве сотрудники правоохранительных органов обнаружили мертвыми вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева и членов его семьи. Тела нашли в доме Аваевых на Университетском проспекте
В Москве сотрудники правоохранительных органов обнаружили мертвыми вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева и членов его семьи. Тела нашли в доме Аваевых на Университетском проспекте.
По предварительным данным, топ-менеджер застрелил свою супругу и 13-летнюю дочь, после чего покончил с собой.
По данным издания Baza, убийство и самоубийство произошли в доме на Университетском проспекте. Родственница Аваевых не смогла дозвониться ни до одного члена семьи, после чего она отправилась к ним домой. Там женщина обнаружила своих родных с огнестрельными ранениями и вызвала полицию.
Отметим, что это уже не первый случай гибели топ-менеджеров компаний, входящих в структуру «Газпрома», в этом году.
В конце февраля в элитном поселке Ленинское под Петербургом обнаружили мертвым 61-летнего заместителя генерального директора ЕРЦ «Газпром» по корпоративной безопасности Александра Тюлякова. При нем была найдена предсмертная записка.
В январе в этом же поселке нашли мертвым 60-летнего главу транспортной службы «Газпром инвеста».