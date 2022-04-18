Ответственность за гибель крейсера «Москва» власти могут возложить на главу Минобороны
Ответственность за гибель ракетного крейсера «Москва» в Черном море российские власти могут возложить на главу Минобороны РФ Сергея Шойгу. Такой вывод делает телеграм-канал «Можем объяснить», сославшись на критику в адрес министра со стороны пропагандистов
Ответственность за гибель ракетного крейсера «Москва» в Черном море российские власти могут возложить на главу Минобороны РФ Сергея Шойгу. Такой вывод делает телеграм-канал «Можем объяснить», сославшись на критику в адрес министра со стороны пропагандистов.
Так, бывшая помощница спикера Госдумы Вячеслава Володина и главы Чечни Рамзана Кадырова Анастасия Кашеварова, которая руководила изданиями «Известия», «Лайф» и «Дэйли Шторм», в своем телеграм-канале пишет: «Украинцы подбили или мы сами му***и? Оба варианта подходят».
Пропагандист Владимир Соловьев в своей программе обратился к руководству Минобороны с просьбой «объяснить, как вы смогли его (крейсер) потерять. «Объясните, какого черта вы оказались именно в этой точке Черного моря в это время?!», - возмущается телеведущий.
Прокремлевский эксперт и участник политических ток-шоу на государственных телеканалах Яков Кедми назвал гибель крейсера «Москва» позором для российского флота и призвал его руководство к ответу. «Сто лет назад за такое капитан пустил бы себе пулю в лоб, командующий флотом пустил бы пулю в лоб», - заявил эксперт.
Политолог Станислав Белковский отметил в свою очередь, что в случае с затонувшим крейсером «Москва» «решено все списывать на Минобороны РФ, видимо, потому, что Шойгу уже все равно не жилец».