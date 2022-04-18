Российские производители продуктов питания попросили кабмин не вводить запрет на ввоз пищевых ингредиентов из ЕС
Ассоциации, объединяющие крупных производителей продуктов питания, направили обращение главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой не вводить в качестве «зеркального ответа» на западные санкции запрет на ввоз в РФ пищевых ингредиентов
Ассоциации, объединяющие крупных производителей продуктов питания, направили обращение главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой не вводить в качестве «зеркального ответа» на западные санкции запрет на ввоз в РФ пищевых ингредиентов. Речь идет доставке ингредиентов грузовым транспортом.
Соответствующее обращение подписали руководители Союза производителей пищевых ингредиентов, Ассоциации производителей пива, «Союзмолока», Руспродсоюза, «Союзнапитков», сообщает «КоммерсантЪ».
Производители продуктов питания в своем письме отметили, что и без такого запрета ситуация в отрасли сейчас сложная, так как европейские перевозчики отказываются от доставки грузов в Россию из опасений конфискации фур в случае введения ответных санкций.
В сложившихся условиях поставщики из стран Евросоюза ввозят в Россию ингредиенты через другие страны, минуя границу Польши и Белоруссии. Это уже привело к росту стоимости логистики, что также отражается на ценах для конечного потребителя.
Напомним, что в рамках пятого пакета санкций страны Евросоюза запретили въезд российским и белорусским фурам. Исключения сделаны только для транспорта который перевозит почту или гуманитарные грузы.
Российские власти пока не заявляли о намерении вводить зеркальные меры, однако Белоруссия уже запретила въезд транспорту с номерами стран ЕС, но разрешила им доезжать приграничных транспортно-логистических центров для выгрузки товара.
По данным на 17 апреля, пробка из фур на польско-белорусской границе растянулась на 80 километров.