18 апреля 2022, 13:50
В России заблокировали сайт правозащитной организации Human Rights Watch
В реестр запрещенных сайтов по требованию Генпрокуратуры была добавлена страница сайта правозащитной организации, на которой была размещена новость с заголовком: «Украина: В ходе российского нападения гибнут бегущие от боевых действий мирные жители»
Фото: ochroman.org
Сайт правозащитной организации Human Rights Watch стал недоступен в России. Об этом сообщает «Интерфакс».
В минувшее воскресенье по требованию Генпрокуратуры РФ в реестр запрещенных сайтов была добавлена страница сайта правозащитной организации, на которой была размещена новость с заголовком: «Украина: В ходе российского нападения гибнут бегущие от боевых действий мирные жители».
При этом из-за использования протокола https блокировка одной из страниц зачастую приводит к недоступности всего сайта.
8 апреля Министерство юстиции России сообщило о закрытии российского представительства организации Human Rights Watch по причине «нарушения действующего законодательства».