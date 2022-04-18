Оставшимся без работы из-за санкций москвичам предложили поработать в парках
Градоначальник сообщил, что мэрия и федеральное правительство выделят на поддержку безработных 3,36 млрд рублей, а также организуют для них общественные работы, например, в парках
Фото: uao.mos.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за ухода иностранных компаний с российского рынка из-за санкций в столице без работы могут остаться около 200 тысяч человек.
Градоначальник сообщил, что мэрия и федеральное правительство выделят на поддержку безработных 3,36 млрд рублей, а также организуют для них общественные работы, например, в парках, сообщает РБК.
Напомним, что из-за спецоперации в Украине свою бизнес-деятельность в России приостановили не менее 750 иностранных компаний. Ряд компаний пообещали выплачивать какое-то время своим российским сотрудникам часть зарплаты.