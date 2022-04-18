В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в одном из зданий госорганов Черкесска
Сотрудники ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Черкесске. Трое задержанных россиян по приказу боевиков «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) планировали совершить взрыв в здании одного из государственных органов власти
Сотрудники ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Черкесске. Трое задержанных россиян по приказу боевиков «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) планировали совершить взрыв в здании одного из государственных органов власти.
В Центре общественных связей ФСБ России сообщили агентству ТАСС, что при обыске по месту жительства подозреваемых нашли компоненты и инструкции для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи со «значительным количеством террористического контента», схему с объектом «террористического устремления». Также была обнаружена переписка подозреваемых с кураторами из ИГИЛ, в которой обсуждались подробности теракта.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к теракту в составе группы лиц» и «Участие в деятельности террористической организации».