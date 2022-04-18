Железнодорожные операторы пожаловались на задержание и порчу вагонов в «недружественных» странах
Российские железнодорожные операторы сообщили о проблемах с проездом через европейские страны. Так, в Литве власти задержали около тысячи вагонов, которые направлялись в Калининград, а в Финляндии застряли цистерны с нефтяным грузом
Российские железнодорожные операторы сообщили о проблемах с проездом через европейские страны. Так, в Литве власти задержали около тысячи вагонов, которые направлялись в Калининград, а в Финляндии застряли цистерны с нефтяным грузом.
В письме Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Минтрансу РФ говорится, что по требованию литовских властей проводятся продолжительные (от 7 дней и более) проверки номенклатуры перевозимого товара, а также проверки сведений о платеже за перевозку по литовской территории на предмет соблюдения антироссийских санкций. Все это приводит к длительной задержке транзита груза.
Также железнодорожные операторы сообщают о росте числа случаев вандализма и порчи российских вагонов, которые следуют транзитом через Литву.
одна проблема – это задержание в Финляндии вагонов, которые на законном основании прибыли в эту страну.
Операторы железнодорожного транспорта попросили правительство рассмотреть варианты снижения рисков при осуществлении перевозок через «недружественные» страны.