Российские авиакомпании сообщили о сложностях с ремонтом двигателей для самолетов SSJ100
Российские авиакомпании, которые эксплуатируют отечественные самолеты Sukhoi Superjet 100, предупредили о рисках приостановки полетов из-за проблем с ремонтом моторов, вызванных западными санкциями
Российские авиакомпании, которые эксплуатируют отечественные самолеты Sukhoi Superjet 100, предупредили о рисках приостановки полетов из-за проблем с ремонтом моторов, вызванных западными санкциями.
Гендиректор «ИрАэро» Юрий Лапин предупредил губернатора Иркутской области Игоря Кобзева о том, что из-за санкций авиакомпании не могут обеспечить ремонт и поддержание технической годности российско-французских двигателей SaM146. Это в свою очередь может привести к остановке полетов «суперджетов», сообщает РБК.
Представители еще трех российских авиакомпаний подтвердили, что с обслуживанием моторов для SSJ100 возникли проблемы из-за санкций. Перевозчики говорят, что если техническая поддержка моторов не улучшится, то придется убирать отечественные самолеты из графика полетов. Это может произойти уже осенью текущего года.
Глава «ИрАэро» для решения проблемы просит губернатора Иркутской области направить в федеральное правительство предложение, которое заключается в передаче всех полномочий по ремонту моторов и отгрузке запчастей для Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех»).
Напомним, что из-за требования Евросоюза к российским авиакомпаниям вернуть лизинговые самолеты европейским компаниям, перевозчики не могут теперь летать за границу на иностранных самолетах из-за высокого риска их ареста. В качестве частичного решения проблемы авиакомпании сформировали парк из российских «суперджетов» для возобновления международных программ.
В парке российских перевозчиков находится 150 SSJ100. На них летают «Россия», «Аэрофлот», «Азимут», «Газпромавиа», «ИрАэро», Red Wings, авиапредприятие «Северсталь», «Якутия», «Ямал», СЛО «Россия» и МЧС.
Двигатели SaM146 для «суперджетов» производит компания PowerJet — совместное предприятие французской Safran Aircraft Engines и «ОДК-Сатурн». Одни части мотора производятся и ремонтируются во Франции, а другие — в России. Из-за санкций PowerJet приостановила техническое обслуживание моторов.