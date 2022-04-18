Сбербанк сообщил о предотвращении крупной атаки на банковские карты россиян
Сразу после начала спецоперации российской армии в Украине технические специалисты остановили массовые списания денежных средств с карт клиентов. Количество попыток списать деньги доходило до десятка тысяч в минут
Сбербанк сообщил о предотвращении крупной атаки на банковские карты россиян со стороны украинского разработчика приложений.
Зампред государственного банка Станислав Кузнецов рассказал РИА Новости, что сразу после начала спецоперации российской армии в Украине технические специалисты остановили массовые списания денежных средств с карт клиентов. Количество попыток списать деньги доходило до десятка тысяч в минуту.
Расследование показало, что эти списания инициировала одна украинская компания, которая занимается разработкой мобильных приложений.
Всего системы Сбербанка отклонили несколько сотен тысяч попыток списаний.
Что касается этой украинской компании, то она располагала около 50 разнообразный приложений, собирала и хранила данные банковских карт клиентов. Данные карт фирма собирала через легальную продажу подписок на планы питания, фитнес-программы и т.д.