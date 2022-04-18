Центробанк попросили временно отменить штрафы за просрочку платежей по ипотеке
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил российским властям в нынешних экономических условиях отменить штрафы за просрочку платежей по ипотечному кредиту до конца текущего года
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил российским властям в нынешних экономических условиях отменить штрафы за просрочку платежей по ипотечному кредиту до конца текущего года.
В письме на имя председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной Антон Орлов указал, что с начала спецоперации в Украине западные страны ввели несколько пакетов санкций против России. Одной из самых уязвимых групп в данных экономических условиях стали семьи с ипотечным кредитом.
Эксперт предлагает ввести для граждан ипотечные каникулы, которые предполагают сокращение или приостановку выплат по кредиту на срок до шести месяцев в случае наступления тяжелых жизненных обстоятельств.
При этом ипотечные каникулы предоставляются один раз в течение всего срока действия одного ипотечного договора.
Антон Орлов в своем письме в ЦБ отмечает, что с учетом санкций и ухудшения экономической ситуации отмена штрафов за просрочку платежей по ипотеке станет эффективной мерой поддержки граждан.