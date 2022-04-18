Среди пропавших без вести моряков с крейсера «Москва» оказались срочники
Среди членов экипажа ракетного крейсера «Москва», который участвовал в спецоперации в Украине и затонул после пожара, были солдаты срочной службы. Как минимум двое срочников сейчас числятся пропавшими без вести
Среди членов экипажа ракетного крейсера «Москва», который участвовал в спецоперации в Украине и затонул после пожара, были солдаты срочной службы. Как минимум двое срочников сейчас числятся пропавшими без вести.
Один из них - срочник Егор Шкребец, который проходил службу на крейсере «Москва». Его отец Дмитрий Шкребец написал в соцсети «ВКонтакте», что его сын в списке погибших и раненых не числится.
«Мой сын срочник, как мне сообщили непосредственные командиры крейсера «Москва», среди погибших и раненых не числится и внесён в список пропавших без вести. Срочник, который не должен был принимать участие в боевых действиях, числится пропавшим без вести», – написал Дмитрий Шкребец, слова которого приводит The Insider (издание признано иностранным агентом).
Отец срочника также сообщил, что пытался связаться с командиром крейсера и его заместителем, однако после его вопросов о происшествии на корабле, они перестали выходить на связь.
Издание «Агентство» сообщает еще об одном пропавшем без вести срочнике с крейсера - Марке Тарасове. Его мать Ульяна Тарасова написала в «Вконтакте» Ульяна Тарасова сообщила, что после пожара на крейсере ее сын перестал выходить на связь.
Журналисты «Агентства» в свою очередь нашли аккаунт Марка в соцсети, где его его фотография в форме матроса-срочника.
13 апреля Минобороны РФ сообщило о пожаре на крейсере «Москва», который считался флагманом российского флота, в результате детонации боезапаса. Украинская сторона заявила об обстреле корабля ракетами «Нептун». Позже российские власти сообщили, что во время буксировки крейсер затонул из-за полученных повреждений.
Напомним также, что президент Владимир Путин ранее заявлял, что солдаты срочной службы не принимают участия в спецоперации в Украине.