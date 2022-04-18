18 апреля 2022, 02:12
Пробка из грузовиков на польско-белорусской границе из-за новых санкций растянулась на 80 км
Напомним, что в рамках пятого пакета санкций Евросоюз запретил въезд грузового транспорта из России и Белоруссии. Минск в ответ запретил въезд для транспорта с регистрационными номерами стран ЕС
Фото: antikor.com.ua
На границе Польши и Белоруссии возникла пробка из сотен грузовиков из-за взаимных транспортных санкций Запада, России и Беларуси.
Напомним, что в рамках пятого пакета санкций Евросоюз запретил въезд грузового транспорта из России и Белоруссии. Минск в ответ запретил въезд для транспорта с регистрационными номерами стран ЕС.
«Русская служба Би-би-си» сообщает, что пробка из грузовиков на польско-белорусской границе растянулась на 80 километров. Некоторые фуры стоят без движения уже трое суток, при этом до 18 апреля они должны покинуть территорию ЕС.
Издание отмечает, что польские власти могут конфисковать грузовики вместе с товаром, однако и Белорусия может принять аналогичные меры в отношении польских фур.