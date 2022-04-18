Дмитрий Медведев предупредил ЕС о том, что «дефолт России обернется дефолтом Европы»
Бывший премьер-министр, а сейчас зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает истинной целью западных санкций дефолт по обязательствам РФ, а не помощь Украине
Бывший премьер-министр, а сейчас зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает истинной целью западных санкций дефолт по обязательствам РФ, а не помощь Украине.
В своем Telegram-канале Дмитрий Медведев написал, что основной посыл текстов «европейской тети Урсулы» (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен) касается «не страданий изможденных людей и не окончания специальной военной операции, а дефолта по обязательствам России».
Одновременно с этим Медведев предупредил, что «дефолт России может обернуться дефолтом Европы». «И моральным, и, вполне вероятно, материальным», — добавил чиновник.
Зампред Совбеза пояснил, что руководству ЕС нужно ждать «мощной благодарности рядовых европейцев за гиперинфляцию», нехватку элементарных продуктов в магазинах и наплыв беженцев, которые провоцируют рост преступности. Дмитрий Медведев подчеркнул, что списать на Россию эти проблемы уже не получится.