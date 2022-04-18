18 апреля 2022, 01:07
Болгария, Италия и Румыния запретили российским судам входить в свои порты
Власти Болгарии, Италии и Румынии в рамках исполнения санкций запретили российским судам входить в свои порты. Это порты Бургас, Варна, Русе и Лом
Фото: shutterstock.7eer.net
Власти Болгарии, Италии и Румынии в рамках исполнения санкций запретили российским судам входить в свои порты. Это порты Бургас, Варна, Русе и Лом.
В Морской администрации Болгарии сообщили, что доступ в морские и речные порты запрещен для всех судов, которые ходят под российским флагом. Также под запрет попадают корабли, которые сменили регистрацию с России на любую другую страну после 24 февраля 2022 года.
Исключение болгарские власти сделали только для судов, которые терпят бедствие, ищут убежище, переводят гуманитарный груз, продовольствие, медицинские препараты, металл и энергоносители для стран Евросоюза.
Аналогичный запрет был введен для российских кораблей в Италии и Румынии.