На YouTube ограничили доступ к мультфильму, где нашли фашистский корабль с буквой Z
«Союзмультфильм» закрыл для российских пользователей YouTube доступ к мультфильму «Сокровища затонувших кораблей». Комментарии к видео также были отключены
«Союзмультфильм» закрыл для российских пользователей YouTube доступ к мультфильму «Сокровища затонувших кораблей». Комментарии к видео также были отключены.
Telegram-канал Share сообщает, что по сюжету мультика пионеры во время подводного путешествия на батискафе «Нептун-25» находят затонувший фашистский корабль с перечеркнутой буквой Z на борту. Один из пионеров также говорит, что «фашистские эсминцы обозначались буквой Z».
Напомним, что с начала спецоперации в Украине латинская буква Z стала символом поддержки российской армии. Военнослужащие наносят эту букву на свою технику. Кроме того, в российских городах символ Z наносят на общественный транспорт и служебные автомобили силовых ведомств.
В пресс-службе «Союзмультфильма» сообщили агентству ТАСС, что не закрывали доступ к «Сокровищам затонувших кораблей». В заявлении организации говорится, что YouTube-канал «Мультики «Союзмультфильма»» не является официальным каналом киностудии, поэтому мультик можно увидеть на отечественных сервисах.