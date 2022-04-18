18 апреля 2022, 00:11
В Бурятии пятеро сотрудников картонного комбината отравились метаном в коллекторе
В Бурятии в канализационном коллекторе Селенгинского Целлюлозно-картонного комбината обнаружили тела пятерых сотрудников. По предварительным данным, они скончались в результате отравления метаном
Фото: infpol.ru
В Бурятии в канализационном коллекторе Селенгинского Целлюлозно-картонного комбината обнаружили тела пятерых сотрудников. По предварительным данным, они скончались в результате отравления метаном.
В числе погибших - трое мужчин и две женщины. Они проводили осмотр канализационного коллектора, сообщает «Интерфакс».
В Следственном комитет сообщили, что 13 апреля аналогичный случай произошел в Челябинской области. Там два работника свинокомплекса отравились при осмотре канализации.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».