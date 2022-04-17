Евросоюз готовит новые санкции против Сбербанка и энергетического сектора
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках нового пакета санкций будут введены дополнительные ограничения против Сбербанка и энергетического сектора
Власти Евросоюз готовят шестой пакет санкций против России из-за продолжающейся спецоперации в Украине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках нового пакета санкций будут введены дополнительные ограничения против Сбербанка и энергетического сектора.
Урсула фон дер Ляйен заявила, что на долю Сбербанка приходится 37% банковского сектора России, поэтому в отношении госбанка будут введены новые ограничения.
Кроме того, Евросоюз разрабатывает «умные механизмы», которые в будущем позволят ввести ограничения и в отношении российской нефти, сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).
Глава Еврокомиссии добавила, что «этой [запрещенное слово] президент Владимира Путин уничтожает свою собственную страну и будущее ее народа».