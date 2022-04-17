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17 апреля 2022, 00:37

Яхты миллиардера Олега Дерипаски спрятали от санкций в Анапе и Новороссийске

Яхта российского миллиардера Олега Дерипаски Sputnik пришвартовалась в порту Анапы. Об этом сообщает телеграм-канал «Агентство.Новости» со ссылкой на сервис Marinetraffic

Яхты миллиардера Олега Дерипаски спрятали от санкций в Анапе и Новороссийске
Фото: ruslanpodhvost.livejournal.com

Яхта российского миллиардера Олега Дерипаски Sputnik пришвартовалась в порту Анапы. Об этом сообщает телеграм-канал «Агентство.Новости» со ссылкой на сервис Marinetraffic.

Судно Sputnik оформлено на кипрскую компанию Waleforce Yachting Limited, которая принадлежит фирме Tangril Entities Limited с регистрацией на Британских Виргинских островах. По данным расследовательского проекта OCCRP, Tangril Entities Limited принадлежит Олегу Дерипаске.

Sputnik сопровождал другую яхту миллиардера Clio (прежнее название Queen K), которая прибыла в турецкий порт Гечек. Еще одна яхта миллиардера Elden переехала из Европы в Новороссийск.

Напомним, что из-за спецоперации в Украине Олег Дерипаска в числе других российских бизнесменов попал под санкции Евросоюза и Великобритании. В рамках санкций власти этих стран могли арестовать яхты олигарха.

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