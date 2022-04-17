Роман Абрамович посетил Киев с целью обсудить возобновление переговоров о мире
Американское издание Fortune сообщает, что Абрамович накануне посетил Киев, чтобы обсудить возобновление переговорного процесса между Россией и Украиной, который «зашел в тупик»
Миллиардер Роман Абрамович возобновил свою деятельность в качестве переговорщика между Москвой и Киевом.
Американское издание Fortune сообщает, что Абрамович накануне посетил Киев, чтобы обсудить возобновление переговорного процесса между Россией и Украиной, который «зашел в тупик».
Представитель Романа Абрамовича в беседе с РБК опроверг сведения американского издания об участии бизнесмена в переговорном процессе. «Господин Абрамович не в Киеве и не был там недавно», — заявил представитель.
Ранее олигарха неоднократно называли посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной, хотя сам он предпочитает в таком качестве не упоминаться. Между тем, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Роман Абрамович является «крайне эффективным» посредником во время переговоров российской и украинской делегаций.