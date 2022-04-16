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Политика
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16 апреля 2022, 15:58

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону запретили въезд в Россию

Российские власти запретили въезд на территорию страны премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, а также еще 12 членам британского правительства, включая министра иностранных дел Элизабет Трасс

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону запретили въезд в Россию

Российские власти запретили въезд на территорию страны премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, а также еще 12 членам британского правительства, включая министра иностранных дел Элизабет Трасс, а также депутата парламента от консервативной партии и бывшего премьер-министра Терезу Мэй. Об этом решении говорится в заявлении МИД РФ.

«По существу руководство Великобритании намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины, накачивая киевский режим летальными вооружениями и координируя аналогичные усилия со стороны НАТО. Неприемлемо и подстрекательство Лондона, усиленно подталкивающего не только своих западных союзников, но и другие страны к введению широкомасштабных антироссийских санкций, которые, однако, бессмысленны и контрпродуктивны», – говорится в заявлении МИД.

24 марта Великобритания добавила в санкционный список 33 человека и 26 организаций. Среди них глава Сбербанка Герман Греф, глава Тинькофф банка Олег Тиньков, Газпромбанк и Альфа-банк. Под британские санкции также попали «Совкомфлот», «Русгидро», РЖД, Газпромбанк и Россельхозбанк. 6 апреля санкционный список Великобритании против России пополнился.

Новая волна санкций в отношении России началась после сообщений об убийствах мирных жителей в Киевской области российскими военными. Россия отрицает причастность к убийствам. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал сделать «все, что в его силах, чтобы истощить военную машину Путина»

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