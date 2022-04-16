Известные предприниматели попросили Forbes не называть их больше «российскими бизнесменами»
С такой просьбой, например, обратился в редакцию основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Его представитель заявил, что бизнесмен много лет назад уехал из России и «не собирается возвращаться»
Несколько предпринимателей из РФ обратились к издателям делового журнала Forbes с просьбой не называть их «российскими бизнесменами».
С такой просьбой, например, обратился в редакцию основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Его представитель заявил, что бизнесмен много лет назад уехал из России и «не собирается возвращаться».
Теперь Дурова просят указывать как бизнесмена из Франции (в прошлом году он получил гражданство этой страны)7
С аналогичной просьбой обратились к Forbes основатели Playrix, занимающейся разработкой мобильных игр, Игорь и Дмитрий Бухманы, сооснователь Revolut Николай Сторонский и инвестор Юрий Мильнер.
Бухманы сообщили, что несколько лет назад переехали в Израиль, а представители Сторонского заявили, что бизнесмен является гражданином Великобритании. Юрий Мильнер также сообщил, что имеет гражданство Израиля.
Просьбы предпринимателей не указывать из как россиян могут быть связаны со спецоперацией в Украине и санкциями, которые западные страны вводят в отношении российского бизнеса.