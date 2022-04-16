Сотрудникам МЧС России будут выдавать оружие на случай угрозы жизни
Сотрудникам МЧС России, которые попадают под государственную защиту, в случае реальной угрозы жизни и здоровью будут выдавать оружие. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации
Сотрудникам МЧС России, которые попадают под государственную защиту, в случае реальной угрозы жизни и здоровью будут выдавать оружие. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Документ вносит изменения в постановление правительства от 1996 года «О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите», которые распространяются на сотрудников МЧС.
Выдача спасателям оружия и боеприпасов производится «начальниками территориальных органов, спасательных воинских формирований МЧС», сообщает ТАСС.
Напомним, что в июле 2021 года сотрудники противопожарной охраны, спасатели воинских формирований и федеральные государственные гражданские служащие МЧС были включены в список лиц, подлежащих государственной защите.
Также в этом списке сотрудники МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки.