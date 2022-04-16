16 апреля 2022, 01:01
Авиакомпания Turkish Airlines вернула россиянам возможность оплачивать билеты в рублях
Авиакомпания Turkish Airlines снова разрешила пассажирам из России оплачивать билеты рублями. Последние два месяца россияне были лишены такой возможности из-за санкций против банков и ухода платежных систем Visa и Mastercard
Фото: rb7.ru
Авиакомпания Turkish Airlines снова разрешила пассажирам из России оплачивать билеты рублями. Последние два месяца россияне были лишены такой возможности из-за санкций против банков и ухода платежных систем Visa и Mastercard.
Теперь на сайте «Турецких авиалиний» при выборе валюты для оплаты билетов среди разных валют можно выбрать российский рубль. Кроме того, на этапе оплаты билета, когда появляется окошко «выберите способ оплаты», отдельно указаны возможность оплаты по карте китайской платежной системы UnionPay, а в графе «кредитная/дебетовая карта» появился значок российской платежной системы «Мир», сообщает «КоммерсантЪ».
Напомним, что Турция является одной из немногих стран, которые принимают к оплате карты «Мир».