В Грузии перестали принимать карты UnionPay российских банков
Сотрудники редакции сообщили, что с карт UnionPay нельзя снять деньги в банкоматах BOG, TBC, Liberty, Cartu Bank, Terabank, Basis Bank и Bank of Georgia. На экране банкоматов при попытке снять наличные появляется надпись «операция отклонена»
Карты российских банков китайской платежной системы UnionPay, с помощью которых граждане пытаются обходить санкции, перестали работать в Грузии. Об этом сообщает издание The Village.
Сотрудники редакции сообщили, что с карт UnionPay нельзя снять деньги в банкоматах BOG, TBC, Liberty, Cartu Bank, Terabank, Basis Bank и Bank of Georgia. На экране банкоматов при попытке снять наличные появляется надпись «операция отклонена». Также держатели таких карт теперь не могут оплатить покупки в магазинах.
Ранее таких проблем у россиян, находящихся в Грузии, не возникало.
Телеграм-каналы пишут, что в Грузии начали блокировать карты UnionPay, выданные Россельхозбанком, Газпромбанком, банками «Санкт-Петербург» и «Солидарность».
Напомним, что некоторое время назад Национальный банк Грузии заявил о незаконности обслуживания банковских карт российской платежной системы «Мир», хотя некоторые местные магазины стали их принимать к оплате из-за переезда в страну большого числа россиян в связи со спецоперацией в Украине.
В начале марта платежные системы Visa и Mastercard из-за санкций приостановили свою работу в России, из-за чего карты российских банков перестали работать за границей (на территории РФ с картами проблем нет). Кроме того, картами российских банков нельзя оплатить покупки в заграничных интернет-магазинах и оплатить иностранные онлайн-сервисы. В качестве решения проблемы ряд банков стали выпускать карты на китайской платежной системе UnionPay.