Глава «Роснано» попросил прокуратуру проверить работу корпорации при Анатолии Чубайсе
Глава государственной корпорации «Роснано» Сергей Куликов попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова проверить работу компании в период с 2010 по 2020 год. В указанные годы корпорацию возглавлял Анатолий Чубайс
Глава государственной корпорации «Роснано» Сергей Куликов попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова проверить работу компании в период с 2010 по 2020 год. В указанные годы корпорацию возглавлял Анатолий Чубайс, который после начала спецоперации в Украине уехал из России.
В своем письме Сергей Куликов указал, что в 2010-2020 годах объем внешних заимствований «Роснано» превысил 290 млрд рублей, к концу 2020 года долг компании превышал 146 млрд рублей, а расходы на его обслуживание в 2010-2021 годах составили 126 млрд рублей, сообщает РБК.
В 2016 году размер обязательств «Роснано» превысил стоимость активов корпорации, что выявило «имущественную недостаточность» компании и «проявились признаки несостоятельности (банкротства)».
В Генпрокуратуре пока не сообщили, будут ли они проводить проверку по заявлению главы «Роснано».
Анатолий Чубайс руководил государственной корпорацией до декабря 2020 года, после чего перешел на работу в Кремль в качестве спецпредставителя президента России Владимира Путина по связям с международными организациями. После начала спецоперации в Украине ряд СМИ сообщили об отъезде Чубайса из страны – очевидцы видели его у банкомата в Стамбуле.