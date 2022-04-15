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Общество
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15 апреля 2022, 16:16

В ФСБ предложили на 17% увеличить расходы бюджета на захоронение военнослужащих

Действующее российское законодательство предусматривает захоронение за счет бюджета граждан, погибших в результате увечья или заболевания при прохождении военной службы

В ФСБ предложили на 17% увеличить расходы бюджета на захоронение военнослужащих
Фото: элит-похороны.рф

ФСБ России на фоне продолжающейся спецоперации в Украине предложила правительству на 17% увеличить расходы на погребение и надгробия для военнослужащих. Об этом сообщает «Русская служба Би-Би-Си».

Действующее российское законодательство предусматривает захоронение за счет бюджета граждан, погибших в результате увечья или заболевания при прохождении военной службы. Это, в том числе, касается сотрудников МВД и Росгвардии.

В ФСБ предлагают увеличить с 20 350 рублей до 28 178 рублей расходы на все ритуальные услуги, в том числе на гроб, венок, перевозку тела и сами похороны. В Москве и Санкт-Петербурге расходы на захоронение военных предлагается увеличить с 28 178 рублей до 33 005 рублей.

Расходы на изготовление и установку надгробных памятников погибшим военнослужащим по контрактам предлагается увеличить с 35 171 до 41 196 рублей, а на надгробия погибшим солдатам-срочникам — с 28 178 до 33 005 рублей.

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