В ФСБ предложили на 17% увеличить расходы бюджета на захоронение военнослужащих
Действующее российское законодательство предусматривает захоронение за счет бюджета граждан, погибших в результате увечья или заболевания при прохождении военной службы
ФСБ России на фоне продолжающейся спецоперации в Украине предложила правительству на 17% увеличить расходы на погребение и надгробия для военнослужащих. Об этом сообщает «Русская служба Би-Би-Си».
Действующее российское законодательство предусматривает захоронение за счет бюджета граждан, погибших в результате увечья или заболевания при прохождении военной службы. Это, в том числе, касается сотрудников МВД и Росгвардии.
В ФСБ предлагают увеличить с 20 350 рублей до 28 178 рублей расходы на все ритуальные услуги, в том числе на гроб, венок, перевозку тела и сами похороны. В Москве и Санкт-Петербурге расходы на захоронение военных предлагается увеличить с 28 178 рублей до 33 005 рублей.
Расходы на изготовление и установку надгробных памятников погибшим военнослужащим по контрактам предлагается увеличить с 35 171 до 41 196 рублей, а на надгробия погибшим солдатам-срочникам — с 28 178 до 33 005 рублей.