В Испании обнаружили 34 объекта, связанных с россиянами из санкционного списка
Как сообщает местное издание El País, Генеральный совет нотариата Испании в ходе расследования обнаружил четыре яхты, лодочный причал и 29 объектов недвижимости, которые принадлежат российским предпринимателям
В Испании чиновники обнаружили 34 объекта собственности, которые связаны с российскими бизнесменами.
Как сообщает местное издание El País, Генеральный совет нотариата Испании в ходе расследования обнаружил четыре яхты, лодочный причал и 29 объектов недвижимости, которые принадлежат российским предпринимателям. Речь идет о бизнесменах, которые после начала спецоперации в Украине были внесены в санционные списки.
Обнаруженная чиновниками собственность российских граждан расположена вдоль средиземноморского побережья Испании. Большая часть домов и квартир находится в провинциях Жирона и Таррагона. Также есть объекты в Андалусии, Валенсии и на Балеарских островах.
Как утверждает El País, наиболее вероятным владельцем нескольких объектов из списка является глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Напомним, что в середине марта испанские власти арестовали яхту Valerie стоимостью 140 млн долларов, которая записана на офшор с Британских Виргинских островов Delima Services Limited. Согласно «Досье Пандоры», этим офшором владеет Анастасия Игнатова - падчерица Сергея Чемезова.