В Тюмени 14-летнего школьника задержали по подозрению в подготовке атаки на школу
Сотрудники спецслужбы обратили внимание на активность подростка в интернете. Школьник искал информацию про другие нападения на образовательные учреждения. Теперь силовики подозревают его в подготовке массового убийства
В Тюмени сотрудники регионального управления ФСБ задержали 14-летнего учащегося 8-го класса по имени Антон по подозрению в подготовке атаки на школу.
Сотрудники спецслужбы обратили внимание на активность подростка в интернете. Школьник искал информацию про другие нападения на образовательные учреждения. Теперь силовики подозревают его в подготовке массового убийства.
По данным Baza, в ходе обыска по месту жительства подростка чекисты изъяли у него электронные устройства, килограмм селитры, обрезок трубы и семь ножей. Школьник был задержан.
Напомним, что в феврале 2022 года российские власти признали движение «Колумбайн» террористическим. Название американской школы, ученики которой в 1999 году устроили стрельбу в учебном заведении, стало собирательным для других массовых убийств в образовательных учреждениях.