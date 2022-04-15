Росреестр удалил данные об участке земли на Рублевке, который связывали с Наилей Аскер-заде
Росреестр удалил данные об участке земли на Рублевском шоссе Московской области, который ранее принадлежал ведущей «России 1» и предполагаемой любовнице главы госбанка ВТБ Андрея Костина Наиле Аскер-заде
Росреестр удалил данные об участке земли на Рублевском шоссе Московской области, который ранее принадлежал ведущей «России 1» и предполагаемой любовнице главы госбанка ВТБ Андрея Костина Наиле Аскер-заде.
Земельный участок стоимостью 2,8 млрд рублей был куплен в феврале 2019 года, а в июле того же года Наиля Аскер-заде продала его компании АО «Годовари Девелопмент», которая записана на кипрский офшор.
Telegram-канал «Можем объяснить» пишет, что еще в декабре 2021 года данные об этом участке были в базе Росреестра, а в марте информация о нем исчезла. Примечательно, что именно в марте на участке началось строительство сразу трех зданий.
Отметим, что российские государственные ведомства активно борются с распространением информации об отношениях Наили Аскер-заде и Андрея Костина, а также об элитной недвижимости «девушки госбанкира». Так, в 2019 году Роскомнадзор заблокировал более тысячи публикаций о связи ведущей гостелеканала с главы ВТБ, а в прошлом году ведомство потребовало от независимых СМИ удалить статьи об имуществе телеведущей.