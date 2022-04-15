Общественная палата предложила вычислять нарушителей ПДД с помощью функции Face ID
Общественная палата России совместно с общественными деятелями подготовила обращение в правительство, Госдуму и МВД с предложением принять меры для поиска нарушителей правил дорожного движения с помощью функции Face ID
Общественная палата России совместно с общественными деятелями подготовила обращение в правительство, Госдуму и МВД с предложением принять меры для поиска нарушителей правил дорожного движения с помощью функции Face ID.
Общественники предлагают распознавать водителей и пешеходов, нарушивших ПДД, по биометрическим параметрам.
«История с Face ID и штрафами для владельцев самокатов, пешеходов и велосипедистов должна вместе со "средней скоростью" фигурировать в проекте нового КоАП», - сообщил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, слова которого приводит «Газета.ru».
Эксперт считает, что вычислять нарушителей ПДД по Face ID можно уже сейчас, поскольку у властей уже есть огромная база данных фотографий, а данная технология уже давно используется для оплаты проезда в московском метрополитене.